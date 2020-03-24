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Ceyhan'da kolonya içen 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kolonya içen 1 kişi hayatını kaybetti.

24.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:09
Ceyhan'da kolonya içen 1 kişi hayatını kaybetti
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde kolonya içen 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sarısakal Mahallesi'nde iddiaya göre evinde kolonya içen 52 yaşındaki Vasfi M., bir süre sonra fenalaştı. Eşinin durumu 112'ye bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vasfi M., kurtarılamadı.

Şahsın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

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