Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ceyhan'da motosiklet sürücülerine 21 bin 604 lira ceza

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 14 motosiklet sürücüsüne 21 bin 604 lira ceza kesildi.

18.08.2019 15:07 Ceyhan'da motosiklet sürücülerine 21 bin 604 lira ceza
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 14 motosiklet sürücüsüne 21 bin 604 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Bürosu ekiplerince motosikletlerin yoğun olarak kullanıldığı Çamlıyol İnönü Bulvarı ve civarında trafik denetimleri yapıldı.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla ilçe merkezinde ana cadde ve bulvarlar üzerinde akşam 20: 00 ile 22: 30 saatleri arasında 9 ayrı noktada sabit yapılan motosiklet uygulamasında toplam 202 motosiklet sorgulandı. Yapılan denetimde 7 motosiklet trafikten men edilirken, 14 motosiklet sürücüsüne toplam 21 bin 604 TL idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - ADANA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:32   Traktör altında kalan karı koca öldü
16:27   Karabük'te 8 ayrı kaza: 20 yaralı
16:26   Muğla'da Milas'ın ardından Bodrum'da 2. büyük orman yangını
16:24   Kanyonda suya kapılarak kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
16:19   Bakandan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması
16:15   Eminönü'nde esnaf su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi
16:12   Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması