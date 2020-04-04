Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ceyhan'da öğrenciler formalarını giyerek uzaktan eğitim alıyor

ADANA'nın Ceyhan ilçesindeki Mehmetçik İlkokulu'nda koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında öğrenciler, okul formalarını giyerek uzaktan eğitime katılıyor.

04.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:24
Ceyhan'da öğrenciler formalarını giyerek uzaktan eğitim alıyor

ADANA'nın Ceyhan ilçesindeki Mehmetçik İlkokulu'nda koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında öğrenciler, okul formalarını giyerek uzaktan eğitime katılıyor.

İlçedeki Mehmetçik İlkokulu'nda yapılan uygulama ile öğrenciler evlerinden okul ve sınıf ortamını yaşayarak eğitim görüyor. Sınıf öğretmeni Seda Kahya, internet üzerinden öğrencilerine günlük online eğitim veriyor. Öğrenciler, belirlenen saatlerde okul kıyafetlerini giyerek bilgisayar ya da cep telefonlarının ekranlarından eğitim alıyor.

Uygulama ile ilgili bilgi veren öğretmen Seda Kahya, "Amacımız öğrenciler evde bile olsa, onlara okul ve sınıf ortamı hazırlayarak ders işletmek" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Atasoy ise, "Online eğitimin yanı sıra öğretmen ve velilerimizle çocuklarımızı hem sportif, hem sanatsal, hem de duygusal rehabilite ortamı hazırlıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ceyhan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ceyhan'da öğrenciler formalarını giyerek uzaktan eğitim alıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan’dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:25: Ağrı'da 1000 TL'lik destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 14:24: Tunus'ta sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet - Haber 14:24: Derebucak'ta 284 ihtiyaç sahibi aile destekten yararlandı - Haber 14:24: Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulama - Haber 14:24: Balıkesir'de kaçak üretilen 10 bin maske ele geçirildi - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber