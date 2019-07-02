02.07.2019 02:03
Haberler » Güncel » Haber

Ceyhan'da orman yangını

Ceyhan

ADANA 'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen orman yangını, saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

ADANA 'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen orman yangını, saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Ormandan yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan helikopter ile yapılan müdahaleler sonucu yangın gece yarısı kontrol altına alındı. Saatler süren çalışma sonucu büyük ölçüde söndürülen yangına müdahalenin devam ettiği, yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemlerin alındığı bildirildi.


- Ceyhanadana
Kaynak: DHA
Adana Büyükşehir Belediyesi , Saatler , Ceyhan , Güncel

Son Dakika Haberleri
03:24 Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 16 yaralı (2)
03:13 - İsrail, Suriye Rejimini Vurdu: 4 Ölü
03:09 Görenleri hayran bırakan manzara... Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası havadan görüntülendi
03:08 - Bakü'de UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 43. Oturumu devam ediyor
03:05 Manisa'da orman yangını
03:00 - KKTC Başbakanı Tatar Patlamanın Yaşandığı Olay Yerini İnceledi
02:58 GÜNCELLEME - 3 Aliağa'daki gemi yangını