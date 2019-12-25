Haberler » Güncel » Ceyhan'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Haber

Ceyhan'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ekipler, sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile Ceyhan Nehri'nin geçtiği merkeze yakın mahallerde su taşkınları yaşandı.

25.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:29
'nın ilçesinde ekipler, sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile Ceyhan Nehri'nin geçtiği merkeze yakın mahallerde su taşkınları yaşandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve Ceyhan Belediyesi ekipleri, ilçede yaşanan yoğun yağış nedeniyle mağdur olan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.
Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz yağıştan etkilenen yerleri gezerek incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Kadir Aydar da vatandaşları ziyaret edip geçmiş olsun temennisinde bulundu. Aydar, su baskını yaşayan vatandaşları ASKİ ve belediyeye müracaat etmelerini istedi.
Ceyhan'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Ceyhan, Adana, ASKİ, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:00   Eşini muayene ederken 3,5 yaşındaki kızında tümör tespit etti - Haber
20:00   Van yyü'den hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı - Haber
20:00   Musa Anter cinayeti davası - Haber
20:00   Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
19:55   Metrobüste uzun kuyruklar oluştu - Haber
18:46   Putin, 5 generali görevden aldı - Haber
18:44   Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
18:09   350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
25.12.2019 20:10:32