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Ceyhan'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yolda yürüyen iki kuzen, yüzü maskeli kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

30.03.2020 02:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 02:15
Ceyhan'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde yolda yürüyen iki kuzen, yüzü maskeli kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kaçan gençlerden biri ayağından yaralandı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi, 168 sokak üzerinde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ceyhan Devlet Hastanesi'nden çıkarak evlerine yürüyen Şükrü Ç.(25) ile yanındaki kuzeni Çağlayan G.(26) kimliği belirlenemeyen yüzü maskeli kişi yada kişiler arafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekip sevk edildi. Polis, olay yerinde 6 adet kovana rastlarken, sağ ve sol ayağından yaralanan Şükrü Ç., Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan beyaz aracın peşine düşen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

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