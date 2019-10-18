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Ceyhan'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

18.10.2019 11:25Ceyhan'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan Ticaret Borsası karşısında bulunan bir iş yerinde oturan Mustafa Savrun, Süleyman Kaynar ve Osman Sezer, bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralılar ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı, alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiği ileri sürülen M.U ve oğlu G.U.'nun gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)


Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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