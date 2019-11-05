Haberler » 3. Sayfa » Ceyhan'da tefecilik operasyonunda 1 gözaltı

Ceyhan'da tefecilik operasyonunda 1 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

05.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:05Ceyhan'da tefecilik operasyonunda 1 gözaltı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tefecilik yapıldığına dair alınan ihbarı değerlendirerek O.B. isimli şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda boş imzalı ve yüksek meblağ yazılı senetler, içerisinde çeşitli hesap bilgileri olan defterler, pos cihazları, kredi kartları, 3. şahıslara ait çok sayıda tapu ve kimlik fotokopileri ele geçirildi. O.B. isimli şahsın gözaltına alındıktan sonra olayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı belirtildi. - ADANA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:25 Aranan 3 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
11:23 PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
11:15 Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü
11:07 86 yaşındaki adam kendini astı
11:07 Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın...
10:25 Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı
00:43 Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı
19:31 Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı
17:48 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
6.11.2019 11:37:40