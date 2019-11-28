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Ceyhan'da tek hizmetle yedi mahalle birbirine bağlandı

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki İnönü Bulvarı üzerinde açılan bir döner kavşakla yedi mahalle birbirine bağladı.

28.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:43Ceyhan'da tek hizmetle yedi mahalle birbirine bağlandı
'nın ilçesindeki İnönü Bulvarı üzerinde açılan bir döner kavşakla yedi mahalle birbirine bağladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü kavşak çalışmasıyla Şehit Hacı İbrahim, Bota, Şahin Özbilen, Fatih Sultan Mehmet, Emek, Civantayak, Aydemiroğlu mahalleleri arasında bulunan bulvar üzerine açılan kavşak sayesinde mahallelerin bağlantısı sağlandı.

Ceyhan'ın en eski mahalleleri arasındaki ulaşım sorunun çözülmesini hedefleyen döner kavşak projesini yerinde inceleyen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan'ın ihtiyaçları dahilinde trafiğin rahatlatılması, ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla İnönü Bulvarı üzerinde yeni bir döner kavşak açtıklarını belirtti.

Ceyhanlıların 20 yılda göremediği hizmeti çok kısa sürede aldığını dile getiren Başkan Aydar, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın da yoğun ilgi ve alakası ile ekiplerimizle uyum içerisinde hizmet üretmeye devam ediyoruz. İnönü Bulvarı Çamlıyol'da alt yapı çalışmalarımız çok kısa sürede tamamlanacak ve D-400 karayoluna kadar tüm İnönü Bulvarı asfaltlanmış olacak. Çamlıyol İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Şehit Hacı İbrahim, Bota, Şahin Özbilen, Fatih Sultan Mehmet, Emek, Civantayak, Aydemiroğlu mahallelerimizi birbirine bağlayarak aralarındaki mesafeyi kısalttık. Bu şekilde hem İnönü Bulvarı herkes için daha kullanışlı bir hal almış olacaktır hem de Ceyhan'ın en eski mahallelerini birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştırmış olacağız" dedi. - ADANA

Fatih Sultan Mehmet, Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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