Ceyhan'da Trafik Kazası

Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Celal Kızıloğlan (40) yönetimindeki 51 LB 114 plakalı tır, Osmaniye
'nin Yılankale mevkisinde yol kenarında park halindeki 54 AY 550 plakalı tıra çarptı.
Kazada tır sürücüsü Kızıloğlan, hafif şekilde yaralandı.
Aynı yerde Mehmet Memiş
idaresindeki 06 DAS 29 plakalı kamyon, arkasından gelen, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırın çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan, kamyon sürücüsü Memiş, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana,Ceyhan
29 Kasım 2018 Perşembe 12:27