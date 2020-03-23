Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ceyhan'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanacak - Haberler

Ceyhan'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanacak

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 ekiple, salgından en çok etkilenen yaş grubunda yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup da yalnız yaşayan, bakacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlar ziyaret edilerek sağlık ve temel...

23.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:18
Ceyhan'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanacak
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 ekiple, salgından en çok etkilenen yaş grubunda yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup da yalnız yaşayan, bakacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahibi tüm  vatandaşlar ziyaret edilerek sağlık ve temel ihtiyaçları karşılanacak.

Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz'ın düzenlediği toplantıda 65 yaş ve üstü ile bağışıklık sistemi düşük olan vatandaşlara yönelik tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşülerek karara bağlandı.

Ceyhan ilçesinde ilk tespitlere göre 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup da yalnız yaşayan ve bakacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahibi bin 573 vatandaş bulunuyor.

Kaymakamlık tarafından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü personelinden oluşturulan 17 ekiple, salgından en çok etkilenen yaş grubunda yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup da yalnız yaşayan, bakacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlar ziyaret edilerek sağlık ve temel ihtiyaçları karşılanacak.

Toplantıda, diğer vatandaşların da zorunlu olmadıkça, kendilerinin, ailelerinin ve çevresindekilerin iyiliği için, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmamaları ve kamuya açık alanlarda dolaşmamaları yönünde bilgilendirilmelerine karar verildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Bayram Yılmaz, Ceyhan, Adana, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP’li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında Haberler
HDP'li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti
’Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Haberler
'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Haberler
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu Haberler
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Ankara'da kağıt toplayıcılarına kumanya dağıtımı - Haber İstanbul'da koronavirüs önlemleri - Haber Doğu ve Güneydoğu'da "uzaktan eğitim"le ders heyecanı - Haber "Siz sokağa çıkmayın, ihtiyaçlarınızı biz getirelim" hizmeti - Haber Muğla'da "Vefa Koordinasyon Grubu" ihtiyaçları karşılıyor - Haber Son Dakika: İş Bankası, müşterilerin ödemelerini 30 Haziran'a kadar öteleyecek - Ekonomi Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber
Loading