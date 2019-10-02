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Ceyhan'da yaya geçitlerinde güvenlik nöbeti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

02.10.2019 15:27Ceyhan'da yaya geçitlerinde güvenlik nöbeti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

Yaya güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan etkinlik, Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarının da katılımıyla gerçekleşti.

"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 148 personel ile 26 farklı noktada eş zamanlı olarak yapılan uygulamada yayalar ve sürücüler yaya önceliğinin yaşam önceliği ile eş değer olduğu konusunda bilgilendirildi.

Ayrıca uygulama esnasında vatandaşlara Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz yazılı el broşürleri dağıtıldı. - ADANA

Bayram Yılmaz, Yaya Geçidi, Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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