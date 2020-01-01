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Ceyhan'da yeni yılın ilk bebeği

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2019 yılının geride kalmasıyla birlikte yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.

01.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:57 Ceyhan'da yeni yılın ilk bebeği
'nın ilçesinde 2019 yılının geride kalmasıyla birlikte yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.

ve Rıdvan Yıldırım çiftinin 2. bebekleri yeni yılın ilk bebekleri olarak dünyaya gözlerini açtı. Ceyhan Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde normal doğumla 2 kilo 820 gram olarak dünyaya gelen erkek bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bebeğin annesi Nazimiye Yıldırım, yeniden anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Baba Rıdvan Yıldırım ise çocuklarının sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. - ADANA

Devlet Hastanesi, Nazimiye, Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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