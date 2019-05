Ceyhan'da yükümlülere yönelik okçuluk turnuvası

Kaynak: İHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülere yönelik okçuluk turnuvası düzenledi.Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin topluma kazandırılması, iyileştirilmesi ve infazlarının tamamlanabilmesi için 2019 yılı içerisinde birçok sportif ve eğitsel faaliyetlerin yapılması planlandı.Bu çalışmalar kapsamında Ceyhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile işbirliğinde yükümlülere yönelik olarak, ok atış talimi, masa tenisi, dart ve bilek güreşi gibi spor dallarında turnuvalar yapılması için çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda ilk olarak Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve 1. Kademe Okçuluk Antrenörü Mustafa Ekiz ve sporcuları tarafından Ceyhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait sentetik sahada 12 yükümlüye, ok atma ile ilgili gerekli eğitim ve talim yaptırıldı. Talimden sonra da yükümlüler arasında 2 tur olmak üzere ok atma turnuvası düzenlendi.Turnuva sonucunda birinci olan yükümlüye Denetimli Serbestlik Müdürü Serdal Dalhan ve Ceyhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Caner Taymış tarafından kupa verildi. Turnuvaya katılan her yükümlüye birer madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi. - ADANA Adana