Haberler » Güncel » Ceyhan'dan İdlib'e 2 TIR yardım - Haber

Ceyhan'dan İdlib'e 2 TIR yardım

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin destekleri ile toplanan 2 TIR dolusu kömür, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için yola çıkarıldı.

24.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:34Ceyhan'dan İdlib'e 2 TIR yardım

ADANA'nın ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin destekleri ile toplanan 2 TIR dolusu kömür, Suriye'nin kentindeki ihtiyaç sahipleri için yola çıkarıldı.

İdlib'deki çatışmalardan kaçıp Türkiye sınırına sığınan 1 milyon sivile yardım eli uzatılması amacıyla başlatılan insani yardım kampanyası kapsamında toplanan 55 ton kömürü taşıyan 2 TIR, İlçe Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından uğurlandı. Kızılay görevlileri ile irtibatlı şekilde sınıra hareket eden araçlarda taşınan yardımlar, Türkiye-Suriye sınırında Kızılay görevlilerine teslim edildi.İdlib bölgesinde bulunan Suriyelilerin içinde bulundukları duruma duyarsız kalamadıklarını aktaran Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Son dönemde İdlib'te yaşanan çatışmaların artması nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda yaşayan İdliblilerin ısınma ihtiyaçlarını gidermek için 55 ton kömür taşıyan 2 TIR'ı kaymakamımız ile birlikte belediyemizin önünden uğurladık. İnsani yardım için başlattığımız çalışmaya destek vererek, kısa bir süre içinde kömür temin etmemize destek olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İlçemizden sadece 200 kilometre uzakta 1 milyon insan kamplarda, tarım arazilerinde, taşlık alanlarda ve zeytin ağaçlarının altında yaşam mücadelesi veriyor. Can kaybı yaşanmadan barışın sağlanmasını ve bölgede görev yapan askerimizin sağ salim vatanımıza dönmesini temenni ediyorum. Dünya'daki hiçbir ideoloji insan yaşamından daha kıymetli değildir. Bölgemize bir an evvel huzurun hakim olmasını diliyorum" diye konuştu.



Ceyhan, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:39  ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞÜYOR
15:38  Muhammed'in ölümünü araştırması için özel ekip görevlendirildi
15:38  KAĞITHANE'DE VATANDAŞLAR ARAZİ ARACIYLA, ÇEKİCİYİ ÇEKTİLER
15:38  ABD'nin Houston kentinde patlama
15:38  Poliklinik girişindeki cam tavan kar nedeniyle çöktü, 9 yaralı-2
24.01.2020 15:40:33