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Ceyhan esnaflarından sağlık çalışanlarına destek

Adana'nın Ceyhan İlçesinde Korona virüs mesaisindeki sağlık personellerine bir destek de Ceyhan Lokantacılar Kebapçılar Kahveciler Odası'ndan geldi.

03.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:41
Ceyhan esnaflarından sağlık çalışanlarına destek
Adana 'nın Ceyhan İlçesinde Korona virüs mesaisindeki sağlık personellerine bir destek de Ceyhan Lokantacılar Kebapçılar Kahveciler Odası'ndan geldi.

Oda Başkanı Fikret Yılmaz, yönetim kurulu üyesi Ali Çalış ve üyeler, mesaideki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek kendilerine yemek ikramında bulundu.

Ceyhan Lokantacılar Kebapçılar Kahveciler Odası üyeleri ve esnaf Ali Çalış tarafından Ceyhan 112 Acil Servis, verem savaş dispanseri, ve Ceyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan sağlık personeline yemek ikram edildi. Oda Başkanı Fikret Yılmaz, korona virüsle savaşan sağlıkçıların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Yılmaz, "Dünyayı tehdit eden korona virüsü salgınının ardından, bu virüsle mücadelede iş yükü de sorumlulukları artan başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık camiası personeli canını dişine takıp kendi sağlığını hiçe sayarak gece gündüz özverili bir şekilde çalışıyor. Onları kutluyorum, iyi ki varsınız. Salgının ülke genelinde yayılmasının ardından sağlık personeline düşen yükü azaltmak, onlara moral motivasyon olması için Ceyhan Lokantacılar Kebapçılar Kahveciler Odası olarak, bu organizasyon da bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimizi katkılarından dolayı kutluyorum. Burada mesele ikram değil sağlık personelimizin yanında olduğumuzu hissettirmektir" dedi. - ADANA
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Kaynak: İHA

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