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Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti'nden Kaymakam Yılmaz'a ziyaret

Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti, Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz'ı makamında ziyaret ettiler.

11.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:18Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti'nden Kaymakam Yılmaz'a ziyaret
Gazeteciler Cemiyeti, Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz'ı makamında ziyaret ettiler.

Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ceyhun Özer, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kaymakam Bayram Yılmaz'ı ziyarette, ilk günden beri birlik ve beraberlik içinde halka eşit hizmet yaptığınızı biliyor, vatandaşlara devlet baba şefkati ile sarılıp, çalışkan ve başarılı bir kaymakam olduğunuz için sizinle gurur duyuyoruz. Ceyhan'ın daha iyi hizmetler alabilmesi için her zaman basın olarak, destek ve işbirliğine hazırız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz da "Öncelikle 10 Ocak Basın Bayramınızı kutluyorum. Ceyhun beyin de yeni başkanlığını da kutluyorum. Ceyhan halkı güler yüzlü misafirperver, burada olmaktan da çok mutluyum. Ceyhan Türkiye'nin enerji merkezi, ülkemizin en önemli ilçelerinden birisidir. Yasaların, mevzuatın bize tanıdığı yetki ve sorumluluklar çerçevesinde siz basın mensuplarının'da desteğini alarak, çalışma arkadaşlarımızla beraber, Ceyhan'ın ilerlemesine fayda sağlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ADANA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Bayram Yılmaz, Ceyhan, Güncel

Kaynak: İHA

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