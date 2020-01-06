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Ceyhan Kapalı Cezaevine bekleme salonu yapılacak

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki, Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan tutuklu ve hükümlülerin ailelerinin görüş günlerinde açık alanda kalmalarını önlemek amacıyla bekleme salonu yapacak.

06.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:53 Ceyhan Kapalı Cezaevine bekleme salonu yapılacak
'nın ilçesindeki, Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan tutuklu ve hükümlülerin ailelerinin görüş günlerinde açık alanda kalmalarını önlemek amacıyla bekleme salonu yapacak.

Türlübaş Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinde bulunan Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önündeki boş araziye inşa edilecek olan bekleme salonu için Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın talebi ve Ceyhan Belediye meclisinde alınan karar ile resmi işlemler başlatıldı.

Yapılacak bekleme salonu hakkında bilgi veren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Cezaevini ziyaretimiz sırasında mahkum yakınlarının çileli bekleyişine şahit olduk. Kadınlar, çocuklar açık alanda, zorlu hava koşulları altında yakınlarıyla görüşmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyorlar. Özellikle tuvalet ihtiyacı büyük problem haline geliyor. Cezaevi bizim görev alanımız dışında ancak bu soruna nasıl bir çözüm bulabiliriz diye ekibimle birlikte bir çalışma yaptık. Cezaevinin önüne bulunan alana 23 metrekarelik içinde tuvaletlerin, çay ocağının bulunduğu, klimalı bir bekleme salonu yapmak için gereken resmi çalışmayı başlattık. Çok kısa zamanda bekleme salonunu mahkum yakınlarının hizmetine sunmuş olacağız" dedi. - ADANA

Kadir Aydar, Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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