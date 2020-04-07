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Ceyhan Nehri'ne düşen adam bulunamadı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce Ceyhan Nehri'ne düşen şahıs hala bulunamadı.

07.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:30
Ceyhan Nehri'ne düşen adam bulunamadı
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce Ceyhan Nehri'ne düşen şahıs hala bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Mart günü Ceyhan ilçesinde meydana gelen olayda, ilçe merkezindeki köprüden bir kişinin suya düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçlar sevk edildi. Dalgıç polisler, nehre düşen 34 yaşındaki Şıhmus Musulluoğlu'nu arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler, Ceyhan Nehri'nde 26 Mart'tan bu yana arama yapmasına rağmen kayıp genci bir türlü bulamadı.

Nehrin çok akıntılı olması nedeniyle arama çalışmalarına bir süre ara verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ceyhan, Adana, 3. Sayfa
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