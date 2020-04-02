Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ceyhan Nehri'ne düşen şahıs 8 gündür aranıyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Ceyhan Nehri'ne düşen şahsı arama çalışmaları 8 gündür devam ediyor.

02.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:29
Ceyhan Nehri'ne düşen şahıs 8 gündür aranıyor
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde Ceyhan Nehri'ne düşen şahsı arama çalışmaları 8 gündür devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Mart günü Ceyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezindeki köprüden bir kişinin suya düştüğünü gören şahıslar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçlar sevk edildi. Dalgıç polisler, nehre düşen 34 yaşındaki Şıhmus Musulluoğlu adlı şahsı arama çalışmalarına başladı. Dalgıç polisler, Ceyhan Nehri'nde 26 Mart'tan bu yana arama yapmasına rağmen kayıp genci bir türlü bulamadı. Polisin arama çalışmaları devam ediyor. Nehrin çok akıntılı olması dalgıç polislerin arama çalışmalarını güçleştiriyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ceyhan, Adana, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ceyhan Nehri'ne düşen şahıs 8 gündür aranıyor - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Pentagon’dan dehşete düşüren talep: 100 bin adet ceset torbası Haberler
Pentagon'dan dehşete düşüren talep: 100 bin adet ceset torbası
Virüs bulaşmasını engelliyor! 7 arkadaş atık malzemelerden yaptı Haberler
Virüs bulaşmasını engelliyor! 7 arkadaş atık malzemelerden yaptı
Atatürk Havalimanı’nın apronu tekrar uçaklarla doldu Haberler
Atatürk Havalimanı'nın apronu tekrar uçaklarla doldu
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı Haberler
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
500 bin takipçisi olan Ankara Kuşu isimli hesabın kullanıcısı yakalandı Haberler
500 bin takipçisi olan Ankara Kuşu isimli hesabın kullanıcısı yakalandı
Yediği domates salçası sayesinde koronavirüse yakalandığını anladı Haberler
Yediği domates salçası sayesinde koronavirüse yakalandığını anladı
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar masası ile karşılaştı Haberler
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar masası ile karşılaştı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

09:57: Trafik azaldı, arabalı vapurlar yayalara kaldı - Haberler 09:55: Fırat Kalkanı Bölgesinde 14 terörist öldürüldü - Haberler 09:54: Şehirlerarası yolculuk yapan 78 yaşındaki kadından polislere: "Ben buranın havasını götüremez... - Haberler 09:53: Çalınan ayakkabısını dezenfekte edip giyecek - Haberler 09:52: 31. Ankara Uluslararası Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi - Haberler 09:51: ABD istihbaratının raporunda bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:36: İstanabul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi - Haberler 09:23: Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı 09:15: Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi - Haberler 09:13: 7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı - Haberler 08:28: ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti - Haberler 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu