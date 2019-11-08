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Ceyhan Nehri'nin kaynağı Pınarbaşı sonbaharda bir başka güzel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden doğarak 509 kilometrelik yolculuğun ardından Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri'nin kaynağı Pınarbaşı'nda, sonbaharın güzellikleri yaşanıyor.

08.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:28 Ceyhan Nehri'nin kaynağı Pınarbaşı sonbaharda bir başka güzel
'ın ilçesinden doğarak 509 kilometrelik yolculuğun ardından 'e dökülen Nehri'nin kaynağı Pınarbaşı'nda, sonbaharın güzellikleri yaşanıyor.
Türkiye'nin en önemli su havzalarından biri olan ve Akdeniz yolculuğu sırasında geçtiği yerlerde toprağa can veren Ceyhan Nehri'nin doğduğu Pınarbaşı, vatandaşların uğrak yeri olmaya devam ediyor.
Yaprakların sarardığı mesire alanında mevsimin etkisiyle oluşan renk cümbüşünü görmek ve hazan mevsiminin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, buranın yolunu tutuyor. Pınarbaşı mesire alanı ayrıca gençlerin nikah törenleri için tercih ettikleri yerler arasında bulunuyor.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin Elbistan'ın en güzel yaşam alanlarından biri olduğunu belirtti.
Her mevsim olduğu gibi sonbaharda da Pınarbaşı'nın ayrı bir güzel olduğunu ifade eden Gürbüz, bu güzelliği görmek için herkesi davet ettiklerini söyledi.
Sonbaharın, hayatın bir özeti olduğunu dile getiren Gürbüz, şunları kaydetti:
"Burada vakit geçiren bir insan, kendisini dingin ve daha iyi hissediyor. Elbistan'ın özellikle Pınarbaşı gibi bir değere sahip olması bizim açımızdan çok anlamlı, çok güzel. Şehrimizi ziyaret etmek isteyen dostlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Pınarbaşı'nı görmediyseniz hayatınızda bir eksiklik var demektir. Onu mutlaka en kısa zamanda tamamlayın diyorum. Vatandaşlarımız hafta içi, hafta sonu, günün her anı, hatta geceleri bile burada zaman geçiriyor."
Sonbaharın güzelliklerini görmek için mesire alanında yürüyüşe çıkan Mahmut ve Rabia Aytaç çifti de "Hava güzel olduğunda eşimle birlikte her zaman Pınarbaşı'na gelip geziyoruz. Sonbaharın son güneşlerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Demet ve Özgür Öcüt ise fotoğraf albümüne renkli bir anı bırakmak için Pınarbaşı'nı tercih ettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş, Elbistan, Akdeniz, Ceyhan, Güncel

Kaynak: AA

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