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Ceyhan polisi çocukları tiyatroyla buluşturdu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerini tiyatro etkinliği ile buluşturdu.

13.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:25Ceyhan polisi çocukları tiyatroyla buluşturdu
'nın ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerini tiyatro etkinliği ile buluşturdu.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği öğrencileri tiyatroyla tanıştırma etkinliği kapsamında, Ayşe Malaz İlkokulu, Ülkü Halim Gökçedağ İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu ve Mehmetçik İlkokulu öğrencileri olmak üzere 190 öğrenci tiyatro etkinliği ile buluşturuldu. Adana'da Yüreğir Ramazanoğlu Kültür Merkezinde sahnelenen "Pabuçlarını Arayan Soytarılar" isimli tiyatro gösterisini izleyen öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu ve ekibinin, emniyet teşkilatı ve öğrenciler arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla sosyal aktivitelere devam edeceği öğrenildi. - ADANA

Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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