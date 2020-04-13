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Ceyhanlılardan Kaymakam Yılmaz'a alkışlı destek

Adana'nın Ceyhan İlçesinde çalışmalarıyla göz dolduran Kaymakamı Bayram Yılmaz'ı Ceyhanlılar balkonlardan alkışladı.

13.04.2020 22:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:11
Ceyhanlılardan Kaymakam Yılmaz'a alkışlı destek
Adana 'nın Ceyhan İlçesinde çalışmalarıyla göz dolduran Kaymakamı Bayram Yılmaz'ı Ceyhanlılar balkonlardan alkışladı.

Öğle saatlerinde sosyal medya hesaplardan duyuru yapan Ceyhanlı vatandaşlar, gecesini gündüzüne katarak özverili çalışmasından dolayı Kaymakam Bayram Yılmaz için saatler 21.00'i gösterdiğinde balkonlardan alkışlanacağı çağrısı yapmıştı. Sokağa çıkma yasağında Vefa Sosyal Destek Grupları'nın özverili çalışmasına büyük katkı sunan, krizlere anında müdahalede bulunan, korona virüs sürecini Ceyhan'da başarıyla yürüten Kaymakam Bayram Yılmaz'a vatandaşlar balkonlara çıkıp alkış tutarak destek verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayram Yılmaz, Ceyhan, Adana, Güncel
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