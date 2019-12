Ceyhanspor'a gönül verenler takımını yalnız bırakmadı

Amatör Bölgesel Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Ceyhanspor'a destek sağlamak amacıyla yardım gecesi düzenlendi.



Geceye Ceyhan Kaymakamı Dr.Bayram Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu, Ak Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Cemal Gürsel İlçi, Ceyhan Belediyesinin başkan yardımcıları, birim müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları Ceyhanspor Kulüp yöneticileri ve futbolcularının yanı sıra çok sayıda Ceyhanspor taraftarı katıldı.



Başkan Erdem: "Ceyhan Sporun Parlayan Yıldızı Olacak"



Ceyhanspor'a destek vermek için yardım gecesine katılan herkese teşekkür eden Ceyhanspor Kulüp Başkanı Hülya Erdem;



" Ceyhanspor Ceyhan'ın milli takımıdır. Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın her fırsatta belirttiği gibi adında Ceyhan geçen her şey bizim için çok kıymetlidir. Takımımız Bölgesel Amatör Lig'te lider durumda. Bu yılın şampiyonu biziz. Ceyhanspor'un her dalında parlayan yıldız olacak" dedi.



Çekirge Saz Grubu ve Eminem'in sahne almasıyla birlik beraberlik gecesinde oldukça renkli anlar yaşandı. Ceyhanspor'a gönül verenler futbolcularla birlikte gönüllerince eğlendi. - ADANA

Kaynak: İHA