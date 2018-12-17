Ceyhun Fersoy: "Fenomenlerin Sinemada Bir Karşılığı Yok"

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Seksenler Dizisi'nde Şahin karakteriyle büyük sempati kazanan Ceyhun Fersoy, Eyüpsultan 'da gençlerle buluştu. Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Fersoy, "Oynadığım son üç sinema filmimde bir fenomenle çalıştılar. Hepsi iyi insanlar. Bu telefondaki fenomenlerin ne dizide ne sinemada ne tiyatroda karşılığı yok. Oyunculuk bambaşka bir şey" dedi.Bu hafta "Büyüyünce ne olacaktın" söyleşi programında ekranların sevilen ismi ve Seksenler dizisinin Almancı Şahin'i Ceyhun Fersoy, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) gençlerle bir araya geldi. Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Fersoy, gençlerle tecrübelerini de paylaştı.Güçlü olan sizsiniz ne istiyorsanız onu yapınGençlere hayatlarıyla ilgili yol haritası çizerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan oyuncu Ceyhun Fersoy,"Gençler sevdiğiniz şeylerin arkasından koşun. Ne istiyorsanız onu yapın. İstediğiniz şeylerin peşini bırakmayın. Bıraktığınız zaman hayata karşı mağlup olursunuz"dedi.Başarının bir süreç olduğundan bahseden Ceyhun Fersoy, 6 yıl boyunca hiç iş bulamadığını ancak asla pes etmediğini belirterek o süreci de kendini eğitim ve gelişim alanında donattığını söyledi.Fenomenlerin sinemada bir karşılığı yokGençlerin sorularını cevaplayan Ceyhun Fersoy, "Oynadığım son üç sinema filmimde bir fenomenle çalıştılar. Hepsi iyi insanlar. Bu telefondaki fenomenlerin ne dizide ne sinemada ne tiyatroda karşılığı yok. Oyunculuk bambaşka bir şey. Onların mecraları da başka. Ben de onların mecralarında bir şey yapamam" diye konuştu.Seksenler final yaptığında çok ağladımHayatının dönüm noktalarından biri olan Seksenler dizisi bittiğinde çok ağladığını söyleyen Ceyhun Fersoy, "Seksenler dizisi benim için dönüm noktalarından biridir. Orada çok güzel hikayeler yaşadık. Şahin rolü benim üzerime yapışan bir rol oldu. Bu yüzden iki yıldır dizi yapmıyorum." diyerek neden ekranlarda yer almadığını da söyledi.Söyleşi Ceyhun Fersoy'a Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın adına çiçek takdim edilmesi ile sona erdi. - İSTANBUL