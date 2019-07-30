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Ceyhun Fersoy, Hadise ve Ebru Polat'ı bu dans videosuyla ti'ye aldı

Reynmen'in Ela şarkısı ile video çekme akımı gün geçtikçe artıyor.

30.07.2019 14:00
Ceyhun Fersoy, Hadise ve Ebru Polat'ı bu dans videosuyla ti'ye aldı
Reynmen'in Ela şarkısı ile video çekme akımı gün geçtikçe artıyor. Hadise ve Ebru Polat'ın paylaştığı videolardan sonra Ceyhun Fersoy'dan da bir video geldi. Hadise ve Ebru Polat'ı işte bu dans videosuyla ti'ye aldı.
Ünlü isimlerin Reynmen'in dillerden düşmeyen Ela şarkısı ile dans videosu çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşmaları son dönemde bir akım haline geldi.
Videolar Reynmen'in sosyal medya hesabından "Düet yapacak kadın sanatçı aranıyor" şeklinde yaptığı paylaşım sonrasında gündeme geldi.
Ceyhun Fersoy, Hadise ve Ebru Polat'ın paylaştıkları videoları taklit ederek sanatçıları işte böyle ti'ye aldı.

Ebru Polat, Ceyhun, Hadise, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

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