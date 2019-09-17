Haberler » Spor » Haber

Ceyhun gülselam salih uçan ve erol bulut'un açıklamaları

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Alanyaspor'da büyük sevinç yaşanıyor.

17.09.2019 09:30Ceyhun gülselam salih uçan ve erol bulut'un açıklamaları
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Alanyaspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Turuncu yeşilli takımın orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, maçtan sonra yaptığı açıklamada, zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyerek, "Milli takım arası olduğu için önümüzde uzun bir süre vardı. Rakibi iyi analiz ettik. Bunu başardığımız için hepimiz çok mutluyuz" dedi.
Gazetecilerin "Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz" şeklindeki sorusuna genç futbolcu şu yanıtı verdi: "Sezon başlamadan önce böyle düşünmüyoruz tabi. Dörtte dört yapalım, üçte üç yapalım gibi düşünmüyoruz. Biz maçtan maça düşündüğümüz için galibiyetler geldikçe hedefimiz de büyüyor ister istemez. Tüm takım arkadaşlarımı, teknik heyeti tebrik ediyorum. Çünkü iyi bir iş ve iyi bir başlangıç yaptık. Takım olarak iyi süreci devam ettirmek istiyoruz. Bütün oyuncularımız oyundan ve skordan büyük zevk alıyor. Çünkü galip gelmek gerçekten güzel. Galip geldiğimiz zaman hafta içindeki günlerimiz daha da güzel geçiyor. Galibiyetlerin tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Bakalım inşallah böyle devam eder."



Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:21 52 yıl önce maçta ölen Sivasspor taraftarlarını tek başına andı
13:20 Beşiktaş'tan Enzo Roco açıklaması
13:18 Yeni Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor
13:15 Adis Jahovic'ten 8 maçta 6 gol
13:07 Manisaspor'da 15 yaşındaki bilal golleri seriye bağladı
12:59 Karşıyaka'nın eski çalıştırıcısı beyin kanaması geçirdi
12:58 Balıkesirspor, İstanbulspor deplasmanına galibiyet için gidecek