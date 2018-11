Ceyhun Kazancı: "Her Geçen Sene Gelirler ve Seyirci Sayısı Yükseliyor"

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:18



Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı , Süper Lig kulüplerinin gelirleri ve taraftarların karşılaşmalara olan ilgisi konusunda açıklamalarda bulundu. Her geçen yıl gelirlerin ve seyirci sayılarının arttığını söyleyen Kazancı, "Özellikle Anadolu kulüpleri bu konuda ciddi bir yükselişte" dedi.Ekolig raporunun açıklandığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig kulüplerinin gelirleri ve seyirci sayılarıyla ilgili bilgi verdi. Ekolig raporunun 3.'sünü tamamladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Kazancı, "Bu raporun dünyada birçok muadili var. Kulüplerin gelirleri üzerine yoğunlaştığımız bir rapor. Maç günü gelirleri, ticari gelirler ve naklen yayın gelirlerini kapsıyor. 3 yıllık bir analiz yaptık. Dünyada nerede olduğumuzu derlediğimiz bir rapor oldu bu. Bir önceki sezon 2.3 milyar TL olan gelir şu anda 3.2 milyar TL. En yakın olduğumuz ligler Rusya ve Hollanda gibi görünüyor. Dünyada zirve ise Premier Lig. 5.5 milyar Euro civarında. Bizdeki gelir ise Euro bazında 500 milyon Euro civarında ve Premier Lig'in 10'da 1'i bandında. 1 numaralı özet bu. Bir önceki yıl 2 milyar TL'den 2.3 milyar TL'ye çıkmıştı. Bu sene ise 900 milyon TL yükseldi. Naklen yayın gelirlerindeki artış ve taraftarların ilgisi nedeniyle bu seviyede yükseldi. Yol çok uzun ama ivme yukarıya doğru gidiyor" ifadelerini kullandı."40 bin barajını ilk aşan Galatasaray oldu"Hazırlanan raporun kulüplerin beyanları doğrultusunda ortaya çıktığını ifade eden Ceyhun Kazancı, "Birinci sayımızda bundan daha az detay vardı. Her geçen sene daha detaylı bir rapor oldu ve şu anda üniversitelerde okutulan bir rapor haline geldi. En güzel geri dönüş de bu oldu" dedi. Geçen yıl Galatasaray'ın seyirci konusunda rekor kırdığını da sözlerine ekleyen Kazancı, "Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın seyirci sayısında çok ciddi bir artış oldu. 40 bin barajını Passolig başladığından bu yana ilk geçen takım Galatasaray oldu. Her sene şampiyon olan takımın gelirleri yüksek oluyor. Ama genel bakıldığında Beşiktaş 'ın geçen sene üstünlüğü var. Bunda Şampiyonlar Ligi'nin de etkisi var. Fenerbahçe ve Galatasaray ön eleme elendi Avrupa Ligi'nde ve Beşiktaş bu anlamda rakiplerine fark attı. Avrupa gelirlerini çıkardığımız zaman ise hemen hemen aynı seviyelerde gelire sahip 3 büyük takım. Şampiyonlar Ligi gelirleri, kulüplerin neredeyse ana gelir kalemlerinin 3'te birine denk geliyor. Bu nedenle Avrupa gelirleri çok önemli. Gelir bir de Euro olduğu için durum değişiyor. Şu anda Türk futbolcularla TL bazında anlaşma yapılması kulüpler için önemli bir durum. Tabii Euro bazında gider olduğunda durum değişiyor" açıklamasını yaptı."Anadolu kulüplerinde ciddi artış var"Seyirci sayısının 9 bin ortalamadan 13 bin 800 seviyesine geldiğini de dikkat çeken Kazancı, "Bu konuda düzenli bir artış var. Şampiyonluk yarışı geçen sezon son haftaya kadar devam etti. Bu sezon büyük takımların puan durumunda çok iyi bir yerde olmadığını görüyoruz ancak seyirci sayısında önemli bir artış var. Galatasaray geçen sezon 40 bin 700 seviyesindeydi. Bir önceki sezon da Beşiktaş çok öndeydi. Bu sene Fenerbahçe'de satılan kombine sayısının, Ali Koç 'un başkan olmasının ardından çok ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Fenerbahçe bu konuda 35 bini geçti. Bu da taraftar sayısını yükseltti. Ama en önemli nokta, Anadolu kulüplerinin seyirci ortalamasının yükselmesi. Sivas Akhisar gibi ekiplerin yeni stadyumların açılmasından sonra seyirci sayılarında ciddi yükselme oldu" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL