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Ceyhun Yıldızoğlu: "Zor bir maç olacak"

Çukurova Basketbol Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, "Bizi zor bir maç bekliyor.

22.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:17Ceyhun Yıldızoğlu:
Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, "Bizi zor bir maç bekliyor. Artık toparlanma zamanı geldi. Bütün basketbolseverleri bize destek vermeye bekliyoruz" dedi.

Kadınlar Basketbol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çukurova Basketbol, ligde geride kalan 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet elde etti. Özellikle yabancı oyuncu konusunda sıkıntı yaşayan Mersin ekibi, geçtiğimiz hafta Alex Bentley ve Morgan Halley Tuck'u transfer etti. 25 yaşında olan Bentley skorer oyunc kurucu pozisyonunda oynarken, Tuck ise 4 ve 5 numaralı pozisyonda görev yapıyor.

Maçla ilgili konuşan Çukurova Basketbol Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, lige iyi başlayamadıklarını belirterek, "Fenerbahce maçı oldukça zor geçecek. Özelikle ligin başından beri 5 numara pozisyonunda sıkıntı yaşamamız, çember altında bizi olumsuz etkiliyor. Ancak artık toparlanma zamanı geldi. Yeni transferlerimizin uyumu, bu hafta alacağımız sonuçta etkili olacak. Çember altında başarılı olursak, güçlü rakibimizi yenebiliriz. Burada taraftarımıza da büyük iş düşüyor. Böylesine önemli bir maçta bizi yalnız bırakmasınlar. Taraftarın sonuca ne kadar etki edebildiğini Litvanya maçında gördük. Tüm basketbolseverleri maça bekliyoruz" dedi. - MERSİN

Ceyhun Yıldızoğlu, basketbol, Çukurova, Spor

Kaynak: İHA

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