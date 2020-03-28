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ÇEYİZ ATÖLYESİNİ KAPATTI, EVİN MUTFAĞINDA MASKE DİKİYOR

SAMSUN'da çeyiz işi yapan Hatice Pank (42) koronavirüs tedbirleri kapsamında atölyesini kapattı, evinin mutfağına taşıdığı dikiş makinesiyle sipariş üzerine maske dikiyor.

28.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:33

SAMSUN'da çeyiz işi yapan Hatice Pank (42) koronavirüs tedbirleri kapsamında atölyesini kapattı, evinin mutfağına taşıdığı dikiş makinesiyle sipariş üzerine maske dikiyor. Samsun 'da, 10 yıldır çeyiz işi yapan 1 çocuk annesi Hatice Pank, koronavirüs salgını nedeniyle atölyesini geçici süreyle kapattı. Evde boş durmayan Pank, dikiş makinesini evinin mutfağına yerleştirdi, kumaştan maske dikimine başladı. Sosyal medyadan sipariş alan kadın, maske satarak gelir elde ediyor.

'YIKANABİLİR, PAMUKLU MASKE'

Evde geçirdiği zamanı daha verimli hale getirmek için böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Hatice Pank, 'Bazı esnaflar, maskeleri çok uçuk fiyatlardan satmaya başladı. Benim de aklıma böyle bir girişim yapmak geldi. Tek kullanımlık maskelerden farklı olarak 60 veya 90 derecede yıkanabilir, iki katlı, pamuklu bir maske hazırladım" dedi.

'İSTEĞE GÖRE DESENLİ DİKİYORUM'

Koronavirüsle mücadele için en iyi mücadelenin evde kalmak olduğunu anlatan Pank, "İnsanları maske kullanmaya teşvik etmek adına, çeşitli desenlerde maskeler hazırladım. İsteğe göre farklı desenlerde maskeler dikebilirim. Tanesini 10 TL'den satıyorum. İnsanlar salgın bitene kadar bu maskeyi sürekli kullanabilecekler" ifadelerini kullandı.

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ÇEYİZ ATÖLYESİNİ KAPATTI, EVİN MUTFAĞINDA MASKE DİKİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatice Çarpar, Koronavirüs, Samsun, Güncel

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ÇEYİZ ATÖLYESİNİ KAPATTI, EVİN MUTFAĞINDA MASKE DİKİYOR

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