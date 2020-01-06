Haberler » 3. Sayfa » Çeyiz eşyaları arasına gizlenmiş kaçak sigaralar ele geçirildi - Haberler

Çeyiz eşyaları arasına gizlenmiş kaçak sigaralar ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir aracın bagajındaki çeyiz eşyalarının içerisine saklanmış halde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

06.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:02 Çeyiz eşyaları arasına gizlenmiş kaçak sigaralar ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir aracın bagajındaki çeyiz eşyalarının içerisine saklanmış halde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Şanlıurfa-Gaziantep kara yolundaki uygulama noktasında bir hafifi ticari aracı durdurdu. Aracın bagajında çeyiz eşyalarının içerisine saklanmış 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü, gümrük kaçağı sigara bulundurmaktan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:55   "ROSEN Acil Tıp: Kavramlar ve Klinik Uygulama" kitabı Türkçeye kazandırıldı - Haberler
11:48   Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den mahalle ziyareti - Haberler
11:44   Norveç'in başkenti Oslo'da 2019 yılında trafik kazasında toplamda 1 kişi öldü - Haberler
11:42   Aracını denize sürdü, camı kıran polis son anda kurtardı - Haberler
11:41   Çanakkale'de sahte bandrollü içki operasyonu - Haberler
11:31   Hizbullah da intikam yemini etti: Süleymani'yi öldüren ABD askerleri bedel ödeyecek - Haberler
11:14   ABD'den sonra bir tehdit de İngiltere'den: İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız - Haberler
11:14   'Sadece 1 liram kaldı' paylaşımı yapan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin ağabeyi konuştu - Haberler
10:30   Pakistan, ABD'nin topraklarını kullanmasına izin vermeyecek - Haberler
10:24   Kasım Süleymani'nin cenazesi Tahran meydanında gezdirildi - Haberler
6.01.2020 12:02:04