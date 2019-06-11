Ceylan Atuk'dan özel bir fotoğraf seçkisi

Atuk'un; görünmeyeni ön plana çıkartarak, kadını ait olduğu konuma yerleştirdiği "Gizli Özne" ve "Zamanın bize sunduğu tek gerçek 'an'dır ve an; ister uykuda ister uyanık olsun, bir insanı insan yapan ve onu biricik kılan düşlerle şekillenir" diyerek özetlediği "Düş Dünyam" fotoğraflarından oluşan özel seçkisi,14 Haziran'dan 14 Temmuz'a kadar Ahmet Fetgari Sokak, Teşvikiye'de yer alan 44A Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Çektiği fotoğrafları kendi hikayeleri ile birleştirip, özel photoshop teknikleri ile zenginleştiren Atuk, fotoğrafları üzerine varak, boya gibi farklı malzemeler de uyguluyor. Özellikle paslanmaz çelik, diasec ve mat paper üzerinde çalışmalar yapıyor. Fotoğraf tutkusu sayesinde dünyayı dolaşan, iki kez Contemporary İstanbul'da ve Paris FotoFever Fuarı'nda eserleri sergilenen ve hatta sahiplenilen Ceylan Atuk, bir yandan 2019 sonbaharında sunacağı, küresel sorunlara gönderme yapacak büyük ve anlamlı projesinin hazırlıkları için yoğun bir çalışma içinde.

Kaynak: Bültenler