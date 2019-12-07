Haberler » Politika » Ceylan, Çin ziyaretini değerlendirdi - Haberler

Ceylan, Çin ziyaretini değerlendirdi

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, heyet olarak gittikleri Çin ziyaretini değerlendirerek, Uygar Türklerinin sorunlarını ele aldıklarını ve diplomasi ile sorunu çözeceklerini kaydetti.

07.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:57Ceylan, Çin ziyaretini değerlendirdi
AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, heyet olarak gittikleri Çin ziyaretini değerlendirerek, Uygar Türklerinin sorunlarını ele aldıklarını ve diplomasi ile sorunu çözeceklerini kaydetti.

Karabük'te basın mensuplarını ile ziyaret eden Ceylan, geçtiğimiz ay sonu AK Parti Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ Başkanlığındaki 22 kişilik heyet ile Çin'e yaptıkları resmi ziyareti değerlendirdi.

Ceylan, Çin Komünist Partisi'nin davetlisi olarak Çin Halk Cumhuriyetinde yaptıkları üst düzey ziyaretlerde, Uygar Türklerinin yaşadıkları sorunlar ile ticaret artışı ve Tarihi ipek yolunun canlandırılması noktasında ikili görüşmelerde bulunduklarını kaydetti.

Özellikle orta koridor ulaşım hattını çok önemsediklerini ve bu kapsamda Tarihi ipek yolunu canlandırmaya yönelik "Kuşak ve Yol Projesini" hayata geçirdiklerini kaydeden Ceylan, " Çin'den çıkan bir gemi 'ya yaklaşık 1 aylık bir sürede varmada. Tarihi ipek yolunun canlandırılması kapsamında "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu" hattını inşa ettik ve ulaşıma açtık. Yine bu koridor üzerindeki demiryolunun üzerinden Avrupa'ya kesintisiz ulaşması için İstanbul Boğazı altından Marmarayı inşa ederek, trenlerin Çin'den Londra'ya kadar kesintisiz ulaşımını sağladık. Bu kapsamda geçtiğimiz ay Çin'den çıkan tren Orta Asya ülkeleri, Hazar Denizi üzerinden 12 günde Türkiye'ye, 14-15 günde de Avrupa'ya ulaşmaktadır. Orta koridor olarak adlandırdığımız bu yol, deniz yolunu yarı yarıya kısaltmakta ve daha hızlı bir ulaşım imkanı sunmaktadır. Bu nedenle Çin'in Avrupa'ya olan ticaretinde Orta koridor yoluna daha fazla önem vermelerini rica ettik. Hem Gümrük işlerini hem de ulaştırma işlerini uygunlaştırmak için biz istiyoruz ki, Türkiye'nin koordinatörlüğünde Ulaştırma, Gümrük ve Ticaret bakanları müştereken Türkiye'de koordinasyon toplantısı yapılmasını istedik. Bu arada Aralık ayı içinde Türkiye'den Devlet Demir Yolları yöneticilerinin Çin'e giderek mevcut sorunların giderilmesine yönelik görüşmeler yapacaklarını ve Ocak ayından itibaren de Şiyan'dan İstanbul'a şimdilik haftada bir tren seferlerinin başlatılacağı müjdesini aldık. Bizim buradaki amacımız Çin ticaretinde 20 milyar dolar ithalatımız var. Bu açığı kapatmak için Çin'den gelecek trenin geri boş gitmemesi ve buradan değişik ürünleri getirsinler. Türkiye'nin menfaatleri ve ticaretini geliştirme açısından Çin'den daha fazla istifade etmemiz gerekiyor. Sonuçta Avrupa'ya geçişte bizim Demiryolu kullanılacak" dedi.

Ziyaretleri sırasında Çin'li yöneticilere Doğu Türkistan'da (Çin'in Sincan bölgesinde) yaşayan Uygur Türklerinin yaşamış oldukları baskı ve sıkıntıları da dile getirdiklerini belirten Ceylan, " Uygur Türkleri konusu en önemli konularımızdan bir tanesi. Cumhurbaşkanımız ve Çin Devlet Başkanı arasında bu konu gündemde. En son kararlaştırdıkları ortak bir karar çerçevesinden Sincar Uygur bölgesine Türkiye'den bir heyet gidecek. Bunun hazırlıkları sürüyor. Mesleki eğitimler kapsamında Doğu Türkistanlıların kamplarda tutulmasının yanlış olduğunu ifade ettik. Çinli yetkililerin bize söyledikleri, Avrupa basınının bunu çok abarttığını ve ithamların asılsız olduğunu ifade ettiler. İnşallah Türkiye'den gidecek heyetlerin çalışması sonrası Uygar Türklerinin sorunlarını diplomasi ile çözüme kavuşturmayı arzuluyoruz" diye konuştu. - KARABÜK

Çin Halk Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Avrupa, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

14:53 Kahvaltılık tarifler! Kuymak tarifi, mıhlama tarifi! Mıhlama nasıl yapılır? - Haberler
14:47 CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına aday Melih Karaçam: "Kazanan CHP olacak" - Haberler
14:47 Seyir halindeki araç alev alev yandı - Haberler
14:47 Uyuşturucu hap satan şahıs gözaltına alındı - Haberler
14:46 Hafif ticari araçla çarpışan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı - Haberler
14:40 Selahattin Demirtaş'la görüşen eşinden açıklama: Öfkeli ve üzgündü - Haberler
14:39 Cezaevindeki babasını ziyarete gelen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak aradılar - Haberler
14:08 Cem Uzan'ın 'En gizli FETÖ'cü Ahmet Necdet Sezer' paylaşımı sosyal medyada olay oldu - Haberler
13:52 Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan baba: İsmini duyunca dünyam yıkıldı - Haberler
13:41 Erdoğan'ın veto ettiği düzenleme için TBMM'de sahte oy kullanıldı - Haberler
7.12.2019 14:59:05