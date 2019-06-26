Ceylan Ertem'den hayranlarına sürpriz

Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Ceylan Ertem , Harbiye 'de birbirinden değerli tam üç ismi sahnesinde konuk edecek.

Kendi yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla olduğu kadar yeniden yorumladığı şarkılarla da adından sıkça söz ettiren ve beğenilen Ceylan Ertem'in, 2 Temmuz 'da Harbiye'deki dinleyicileri için çok özel sürprizleri var. Ertem, Harbiye'deki ilk konserinde sanatçı dostları Bülent Ortaçgil , Kenan Doğulu ve Mabel Matiz ile düet yapacak. Müzikseverlerin şimdiden ilgiyle beklediği konserde Ceylan Ertem ve sanatçı dostları, unutulmaz anlar yaşatacak.