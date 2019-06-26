26.06.2019 08:37
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Ceylan Ertem'den hayranlarına sürpriz

Ceylan Ertem

Heyecanla beklenen açıkhava konserlerinde sahne alacak isimlerden biri olan Ceylan Ertem, 2 Temmuz akşamı seyircisiyle buluşacak.

Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Ceylan Ertem , Harbiye 'de birbirinden değerli tam üç ismi sahnesinde konuk edecek.

Kendi yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla olduğu kadar yeniden yorumladığı şarkılarla da adından sıkça söz ettiren ve beğenilen Ceylan Ertem'in, 2 Temmuz 'da Harbiye'deki dinleyicileri için çok özel sürprizleri var. Ertem, Harbiye'deki ilk konserinde sanatçı dostları Bülent Ortaçgil , Kenan Doğulu ve Mabel Matiz ile düet yapacak. Müzikseverlerin şimdiden ilgiyle beklediği konserde Ceylan Ertem ve sanatçı dostları, unutulmaz anlar yaşatacak.

Kaynak: Bültenler
Harbiye , 2 Temmuz , Ceylan Ertem , Güncel

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