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Ceylan Ertem en sevilen şarkılarını Evde Çal'da seslendirecek

Özgün yorumuyla çok beğenilen sanatçı Ceylan Ertem, Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin 21 Nisan Salı günkü konuğu olacak.

17.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:39
Ceylan Ertem en sevilen şarkılarını Evde Çal'da seslendirecek

Yeni müzik deneyimlerinin öncüsü olan Red Bull'un Instagram hesabında gerçekleşecek canlı yayında sanatçı, en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Sanatçı en sevilen şarkılarını bu kez yalnızca Instagram üzerinden seslendirecek, ayrıca keyifli bir söyleşiye de imza atacak. 21 Nisan Salıakşamı saat 21.30'da gerçekleşecek.

Evde benzersiz bir konser deneyimi sunan 'Evde Çal ' serisi bu zamana kadar Nilipek., Akın Sevgör, Kalben, Gökhan Türkmen, Ringo Jets, Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek, Eda Baba ve Gülinler'i konuk etti. Projeye ilişkin detaylar, ayrıca müzisyenlerin özel olarak paylaşacağı çalma listeleri ile röportajları da yine RedBull.com adresinde olacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Red Bull, Çal, Güncel
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