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Ceylan Ertem Zorlu Center'da 4 Eylül'de

Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri'nde; konserlerden, komedi performanslarına, açık hava gösterilerinden, dans gösterilerine kadar birçok renkli etkinlik ile bu yaz da açık havanın keyfi Zorlu'da yaşanacak.

28.08.2019 11:05 Ceylan Ertem Zorlu Center'da 4 Eylül'de

Zorlu Center'ın açık havaya özel hazırladığı program Eylül sonuna kadar devam edecek.

Zorlu Center'ın Açık Hava Etkinlikleri, 4 Eylül Çarşamba günü alternatif müziğin en çok dikkat çeken isimlerinden Ceylan Ertem ile devam ediyor. Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Ceylan Ertem, Zorlu Center Meydan Katı Park alanında saat 20:00'da sahne alacak. Başarılı sanatçı, dünden bugüne sevilen cover şarkıları kendisini dinlemeye gelen Zorlu Center misafirleri için seslendirecek.

Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı'nda gerçekleşecek etkinlikler, herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.


Ceylan Ertem, Zorlu Center, Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

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