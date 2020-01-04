Ceylan Karavil'den, 2019'da ziyaretçi ve ciro rekoru

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM Genel Müdürü Mehmet Kaplan, yaptıkları yıl sonu değerlendirmesinde 2019 yılını 26 milyon 540 bin ziyaretçi ve aylık 43 milyon ciro ortalamasıyla kapattıklarını söyledi.



Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, 2019 yılı değerlendirmesini yaptı. Yapılan değerlendirme sonucu verileri ve hedeflerini paylaşan Genel Müdür Mehmet Kaplan, 2019 yılını Ceylan Karavil Alışveriş Merkezi açısından son derece başarılı bir yıl olarak kapattıklarını belirtti.



"2019 yılında aylık veri 43 milyon ortalamasına oturmuş"



Genel Müdür Mehmet Kaplan, 2019 yılı Ceylan Karavil Alışveriş merkezi açısından son derece başarılı bir yıl olarak kapattıklarını belirterek, ziyaretçi sayısı açısından 2018 yılında 20 milyon 582 bin kişi ağırlarken, 2019 yılında ise 26 milyon 540 bin kişi ziyaretçi ağırladıklarını söyledi. Kaplan, "Genel olarak baktığımızda yüzde 35-40 arası bir artış söz konusu. Ziyaretçilerimiz bu teveccühü gösterdiklerinden son derece memnunuz, mutluyuz. Diyarbakır halkına, Diyarbakır civarındaki komşu illere ve halklara çok çok teşekkür ediyoruz bundan dolayı. Aynı zamanda ziyaretçi sayısı artışıyla beraber ekonomik olarak baktığımız zaman ciro satışlarına yansımış mı, yansımamış mı, bu verilere baktığımız vakit 2018 yılındaki aylık ortalama ciromuz 35 milyon ortalamasına oturmuşken, 2019 yılında bu aylık veri 43 milyon ortalamasına oturmuş. Tabii 12 ile çarptığımız zaman büyük rakam ortaya çıkıyor. İlk beş sırada olmak, Doğu ve Güneydoğunun en büyü alışveriş merkezi olma hasebiyle bu pozisyonumuzu korumuş durumdayız. Tabi bu ziyaretçi sayısının artması birçok etkenle alakalı. Dışsal ve içsel etkenler olarak ayırabiliriz. 2019 yılı her ne kadar inişli çıkışlı olsa da halkımız teveccüh buyurmuş ve alışveriş merkezimizin bir yaşam alanı olması hasebiyle gelmeleri 2018'e göre yüzde 35 oranında daha fazla gerçekleşmiş. Burada artışın ana nedeni içsel etkenlerden kaynaklı. Çünkü doğru işleri doğru yaparsanız, işleri yerinde ve zamanında doğru gerçekleştirdiğiniz vakit insanlar geliyorlar. Sinema, akuapark, akvaryumumuz var. Birçok markaları getirdik. Büyük markaların gelmesi ve inşaların aradığı her şeyi bulabilmesi, konforlu bir ortam olması, yazın serin, kışın sıcak bir ortam olması ve güvenli bir ortamın bulundurulması insanların gelmesinde büyük bir etken olmuştur" dedi.



"2020 yılında 30 milyon ziyaretçi ve aylık 60 milyon ciro hedefliyoruz"



Alışveriş merkezinin doluluk oranının şuanda yüzde 96,7 civarında olduğunu kaydeden Kaplan, bulunan boşluğu da alışveriş merkezinde bulunmayan markaları getirerek markaları tamamlamış olacaklarını ifade etti. Kaplan, "2018'den bu yana bir ivme yakaladı alışveriş merkezimiz. Gerek ziyaretçi sayısı bakımında, gerek ciro artışı bakımından, gerekse diğer etkenler açısından bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi 2020 yılı içerisinde de devam ettireceğiz. Tabi ki yüzde 35'lik bir büyüme ciddi bir sıçramadaydı. Biz 2020 yılı içerisinde minimum yüzde 25 büyüme hedefliyoruz. Ziyaretçi sayımızı 30 milyon ile kapatmayı planlıyoruz yıl sonunda. Daha değişik, daha güzel etkinlikler yapmayı, yazarlar, oyunculu gösterim, sinemada, mini konserler, bunları devam ettireceğiz. Araç çekilişlerimiz, özel günlerde kampanyalarımız devam edecek. Cirosal anlamda da aylık 60 milyon yapmayı hedeflemeyi öngörüyoruz. Bu anlamda Diyarbakır halkımıza ve tüm ziyaretçilerimize çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA