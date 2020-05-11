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Ceylan Karavil Park AVM, 50 gün sonra ziyaretçilerine kapılarını açtı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM, korona virüs tedbirlerini alarak 50 gün sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Ceylan Karavil Park AVM, 50 gün sonra ziyaretçilerine kapılarını açtı
11.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:02
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM, korona virüs tedbirlerini alarak 50 gün sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen Ceylan Karavil Park AVM, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında 21 Martta korona virüs ile mücadele kapsamında kapattığı kapılarını ziyaretçilerine bugün tekrar açtı. Normalleşme kapsamında saat 11.00'de açılan Ceylan Karavil AVM, ilk müşterilerini tüm hijyen kurallarına uyarak almaya başladı. Müşteriler, vücut sıcaklığı ölçen termal kamera ile içeriye ateşler ölçülerek alındı. Müşterilerin maskesinin olup olmadığına dikkat edilirken, girişe uyarı levhaları ile dezenfektan makineleri yerleştirildi.

Ceylan Karavil Park AVM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Karavil, genelgede yayımlanmış olan tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Özellikle girişe termal kamera kurduklarını belirten Karavil, "Gelen herkesin ateşini ölçüyor, eğer ateş 38 derecenin üstünde ise otomatikman sesli ve görüntülü uyarı veriyor. Normal ise yeşil olarak görüldüğü gibi geçiyor. Ayrıca AVM'mizin içinde muhtelif yerlerde sosyal mesafelere dikkat edilmesi gerektiğini, maskesiz gezilmemesi gerektiğini, bunların tümünü gerekli yerlere yazdırıp astırdık. Ziyaretçilerimizden de isteğimiz, bu kurallara uymaları. Maskesiz ziyaretçi almıyoruz. Ateşi yüksek olanı almıyoruz. AVM'mizde kullanmış olduğumuz soğutma sistemi genelde hastanelerin soğutma sisteminde kullanılan bir sistem. AVM'mizde 30'a yakın dışarıya açılan pencere var. Asansörlerimiz 17 kişilik olmasına rağmen 4 kişi alıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu, Güncel, Haber

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