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Ceylanpınar'a 2 roket düştü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK tarafından kontrol edilen Rasulayn'dan atılan 2 roket bir eve isabet etti.

09.10.2019 18:16Ceylanpınar'a 2 roket düştü
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK tarafından kontrol edilen Rasulayn'dan atılan 2 roket bir eve isabet etti. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Barış Pınarı operasyonun ardından Suriye'nin PYD-PKK kontrolündeki Rasulayn kentinden peş peşe atılan 2 roket, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir eve isabet etti. Büyük bir paniğin yaşandığı ilçede can kaybı yada yaralanan olmadı.

Korku yaşayan bölge halkı ise hazırladıkları valizlerle birlikte bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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