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Ceylanpınar'a roket atılması

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den atıldığı değerlendirilen roketin isabet ettiği anı görgü tanıkları anlattı.

23.07.2019 09:35
Ceylanpınar'a roket atılması
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den atıldığı değerlendirilen roketin isabet ettiği anı görgü tanıkları anlattı.
Turgut Özal Mahallesi'nde Suriye'den atıldığı düşünülen iki roketten birinin isabet etmesi sonucu 6 kişi yaralandığı evdeki tahribat daha net olarak görülebiliyor. Roketin düştüğü Yusuf Atan'a ait tek katlı evin damında delik oluştuğu ve pencerelerdeki camların kırılmış olduğu gözlendi. Evin avlusundaki cam ve beton parçaları ile tepsideki çay bardakları dikkati çekti.
Roketin isabet ettiği anları anlatan ilçe halkından Halil Çoban, roketin isabet ettiği yere 200 metre uzaklıkta oturtuğunu belirtti.
Akşam namazı kıldığı sırada büyük bir ses duyduğunu anlatan Çoban, "Bir anda büyük bir ses geldi ben evin içinde tüp patladı zannettim. Aradan 5 dakika geçmeden baktım polisler geldi. Ambulanslar geldi. Toplamda 6 kişi yaralandı. 2 kişi Şanlıurfa'ya sevk edildi." dedi.
İlçede yaşayan Mustafa Diken de ilk başta tüp patlaması sandıklarını aktararak, "Sonra komşunun evinden sesler duyduk ve buraya koştuk. Bir geldik olanlar olmuş. Arkadaşların hepsi yerde yaralanmışlar. Çok büyük bir gürültüyle gelmiş damdan içeriye girmiş roket. Allah vatandaşımıza milletimize zeval vermesin." dedi. Ceylanpınar'a roket atılması

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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