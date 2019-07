Ceylanpınar'a roket atılması

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen ve biri çocuk 6 kişinin yaralanmasına yol açan roketin düştüğü evde, belediye tarafından tadilat çalışması başlatıldı.Ceylanpınar Belediyesi, Turgut Özal Mahallesi'nde önceki gün Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen roketin düşmesi sonucu Yusuf Atan'a ait tek katlı evin damında delik oluşması ve camların kırılması üzerine, burayı onarmak için harekete geçti.Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Atan ailesini evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.Aksak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan üzücü olayda can kaybı bulunmamasının sevindirici olduğunu belirtti.Atan ailesinin yaralarının sarılması noktasında belediyenin üzerine düşen her türlü yardımı yapacağını ifade eden Aksak, hasar gören evde ekiplerce tadilat çalışmalarının başlatıldığını dile getirdi.Aksak, "Her zaman vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Onların sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Bir sıkıntıları varsa yardımcı olacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah bütün terör örgütlerinin de belasını versin. En kısa sürede, tahrip olan evi onaracağız. Yaralılarımız da inşallah en kısa zamanda hastaneden çıkarak ailesine kavuşacak." diye konuştu.Olayda yaralanan ev sahibi Yusuf Atan'nın yeğeni Ahmet Atan ise zarar gören evde başlatılan onarım çalışmaları için Aksak'a teşekkür ederek, "Valimiz, Belediye Başkanımız, diğer yetkililer bizi yalnız bırakmadılar, sürekli yanımızdaydılar." dedi.Yusuf Atan'ın amcası Hıdır Atan da Ceylanpınar Belediyesinin kendilerine sahip çıktığını belirterek, "Allah bir daha böyle kötü günler yaşatmasın." ifadelerini kullandı.Öte yandan, olayda yaralanan 6 kişiden biri çocuk 3'ünün hastaneden taburcu edildiği, diğerlerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Önceki gün akşam saatlerinde Suriye'den atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesinde bir evin damına isabet etmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralanmıştı.