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Ceylanpınar'a roket atılması

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Suriye tarafından atılan roketin evine düşmesi sonucu yaralan ve tedavisinin ardından taburcu olan Yusuf Atan'ı ziyaret etti.

01.08.2019 15:34 Ceylanpınar'a roket atılması
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Suriye tarafından atılan roketin evine düşmesi sonucu yaralan ve tedavisinin ardından taburcu olan Yusuf Atan'ı ziyaret etti.
Aksak ile beraberindekiler, tedavisini tamamlan Atan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Aksak, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Ceylanpınar'a atılan roket sonucu 6 kişinin yaralandığı hatırlattı.
Yaşanan olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Aksak, "Yüce Allah, beterinden korusun. Yusuf Atan kardeşimizin durumu gayet iyi. Devletimiz her daim vatandaşlarımızın yanında. İnşallah bir daha böyle bir olay ilçemizde yaşanmaz. Allah, birliğimizi ve huzurumuzu bozmasın ve alçak teröristlere de fırsat vermesin." diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Atan, Aksak'a teşekkür etti.

Abdullah Aksak, Ceylanpınar, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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