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YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Aksak'ın mazbatası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

12.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:33

Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Aksak'ın mazbatası 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmaktan aldığı 2 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle iptal edildi.

Sadi Güven başkanlığında toplanan YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmaktan aldığı 2 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle seçilme yeterliliğine sahip olmadığı iddiasını değerlendirdi. YSK, yaptığı değerlendirme sonrası Aksak'ın mazbatasının iptaline karar verdi. Yeni Belediye Başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

ABDULLAH AKSAK KİMDİR?

1976 yılında 'nın Ceylanpınar ilçesinde doğan Abdullah Aksak, ilk, orta ve lise eğitimi ilçede tamamlandı. 2002 yılında İstanbul Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü bitiren Aksak, Yakın Doğu Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Evli olan Aksak, 3 çocuk babasıdır.

YSKYSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi

YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti

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Kaynak: DHA


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