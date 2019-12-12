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Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'ın mazbatası iptal edildi

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Aksak'ın mazbatası, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

12.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:39Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'ın mazbatası iptal edildi

ŞANLIURFA'nın ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Aksak'ın mazbatası, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

Sadi Güven başkanlığında toplanan YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmaktan aldığı 2 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle seçilme yeterliliğine sahip olmadığı iddiasını değerlendirdi. YSK, yaptığı değerlendirme sonrası Aksak'ın mazbatasının iptaline karar verdi. Yeni Belediye Başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

ANKARA,



Yüksek Seçim Kurulu, Abdullah Aksak, Ceylanpınar, Sadi Güven, Güncel

Kaynak: DHA

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