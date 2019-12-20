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Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu

Şanlıurfa'da, Yüksek Seçim Kurulu'nca mazbatası iptal edilen Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın yerine belediye meclis üyesi Feyyaz Soylu seçildi.

20.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:42

Sadi Güven başkanlığında toplanan YSK, Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmaktan aldığı 2 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle mazbatasının iptaline karar vermişti. YSK'nın bu kararı sonrası belediye meclisinde yapılan seçimde AK Partili meclis üyesi Feyyaz Soylu,Ceylanpınar Belediye Başkanı seçildi.

"AYRIM YAPMADAN HERKES İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Belediye meclisinde yapılan seçimde, AK Partili meclis üyeleri Feyyaz Soylu, Veysi Aba ve HDP'li meclis üyesi Mahmut Dağtekin, belediye başkan adayı oldu.25 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde, 18 oy alan Feyyaz Soylu, Ceylanpınar Belediye Başkanı oldu. Soylu, seçimin ardından yaptığı konuşmada, ağır bir yükü yüklendiğinin farkında olduğunu ve 87 bin Ceylanpınarlaya en iyi hizmeti sunmaya çalışacağını söyledi. Görevi tüm meclis üyeleri ile birlikte yürüteceklerini ifade eden Soylu, ayrım yapmadan herkes için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda AK Parti'den Ceylanpınar Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Aksak'ın seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle YSK tarafından mazbatası iptal edilmiş, yerine ise yeni başkanın belediye meclis üyeleri arasında yapılacak oylama ile seçilmesine karar verilmişti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Aksak, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA


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