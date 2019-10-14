Haberler » Güncel » Ceylanpınar Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Ceylanpınar Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Ceylanpınar Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

14.10.2019 19:00Ceylanpınar Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
Ceylanpınar Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.
Barış Pınarı Harekatı sürerken özellikle sınıra yakın bölgelerdeki vatandaşların bir kısmı ilçeden daha güvenli bölgelere tahliye edildi.
Vatandaşların ilçeden ayrılmasıyla sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanmaya başladı.
Harekete geçen Ceylanpınar Belediyesi, sokak hayvanlarına aç kalmamaları için mama desteğinde bulundu.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adnan Yıldız, harekatın ilk gününden itibaren vatandaşlara her konuda yardımcı olduklarını belirterek, "Vatandaşların güvenli bölgelere aktarılması dolayısıyla birçok sokak hayvanı da kendilerine yemek verecek kimse kalmayınca aç kalıyor. Sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla mama desteğinde bulunduk. Sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz." dedi.

Ceylanpınar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:44 Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
19:44 Cezayir'de askerlerin siyasete girmesine yasal düzenleme
19:39 Söke Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 125 milyon TL
19:43 "Eğreti Hayatlar" adlı fotoğraf sergisi açıldı
19:43 1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında (4)
19:43 Msb: barış pınarı harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi
19:42 Aytemiz Alanyaspor'dan Enver Cenk Şahin'e destek
14.10.2019 19:46:14