17.07.2019 12:34
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Ceylanpınar Belediyesinden ücretsiz otopark hizmeti

Ceylanpınar Belediyesinden ücretsiz otopark hizmeti

Ceylanpınar Belediyesi çarşı trafiğini hafifletmek için yaptırdığı açık otoparkı vatandaşların hizmetine sundu.

Ceylanpınar Belediyesi çarşı trafiğini hafifletmek için yaptırdığı açık otoparkı vatandaşların hizmetine sundu.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın seçim manifestosunda yer alan ücretsiz otopark projesi hayata geçti.
İlçenin trafik yükünü hafifletmek, vatandaşların otopark sıkıntısını çözmek ve güvenli park etmelerini sağlamak amacıyla İstasyon Caddesinde bulunan açık otopark vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.
Belediye Başkanı Abdullah Aksak, çarşı merkezinin ciddi bir park ihtiyacı olduğunu belirterek, özellikle kırsaldan gelen vatandaşların ve okul servislerinin park etmek konusunda yaşadığı sıkıntıları çözmek istediklerini söyledi.
İlçedeki açık otoparktan vatandaşların artık ücretsiz faydalanabileceğini ifade eden Aksak, "Seçim vaatlerimizde ve manifestomuzda yer alan projeleri tek tek hayata geçirmeye başladık. Daha gelişmiş, modern ve yaşanır bir Ceylanpınar için çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Kaynak: AA
Abdullah Aksak, Ceylanpınar, Güncel

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