11.06.2019 13:26
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Ceylanpınar'da 1 terörist yakalandı

Ceylanpınar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye tarafına geçen PKK/PYD'li 1 terörist jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye tarafına geçen PKK/PYD'li 1 terörist jandarma tarafından yakalandı.

Ceylanpınar sınır hattında görev yapan askerler, Suriye sınırını kaçak olarak geçen bir kişiyi fark etti. Askerler tarafından yakalanan şüphelinin PKK/PYD'li terörist olduğu belirlendi. Gözaltına alınan adı açıklanmayan terörist, sorgulanmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Sorgusu tamamlanan terörist mahkemeye sevk edildi. Terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan PKK/PYD üyesi terörist cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Suriye, PKK, Ceylanpınar, 3. Sayfa

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