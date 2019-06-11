Ceylanpınar'da 1 terörist yakalandı

Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde, Suriye
'den yasa dışı yollarla Türkiye
tarafına geçen PKK/PYD'li 1 terörist jandarma tarafından yakalandı.
Ceylanpınar sınır hattında görev yapan askerler, Suriye sınırını kaçak olarak geçen bir kişiyi fark etti. Askerler tarafından yakalanan şüphelinin PKK/PYD'li terörist olduğu belirlendi. Gözaltına alınan adı açıklanmayan terörist, sorgulanmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarma
Komutanlığına götürüldü. Sorgusu tamamlanan terörist mahkemeye sevk edildi. Terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan PKK/PYD üyesi terörist cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Şanlıurfa
, Suriye
, PKK
, Ceylanpınar
, 3. Sayfa