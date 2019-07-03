Ceylanpınar'da 110 bin dekarlık alanda mısır ekimi başladı

Ceylanpınar'da 110 bin dekarlık alanda mısır ekimi başladıŞANLIURFA - Türkiye'nin en büyük İşletmesi konumundaki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde hububat hasadının hemen ardından yaklaşık 110 bin dekarlık alanda ikinci ürün mısır ekimine başlandı. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Gümüşsu Nustel Tarla Şefi Ziraat Mühendisi İrem Tuğba Şen, 530 bini buğday olmak üzere 631 bin 708 dekarlık alanda yapılan hububat hasadının ardından ikinci ürün olarak 6 bin 150 dekar alanda slajlık, 102 bin 683 dekarlık alanda dane mısır olmak üzere 108 bin 833 dekarlık alanda ikinci ürün mısır ekimine başlandığını söyledi. Yaklaşık 110 bin dekarlık alanda toplamda 37 adet olan 8 sıralı ekim makinesi ile mısır ekimine başlandığını, 15 bin dekarının direkt anıza ekildiğini ifade eden İrem Tuğba Şen, kalan kısmının ise azaltılmış toprak işleme yöntemi ile ekildiğini ifade etti. Ziraat Mühendisi İrem Tuğba Şen, Eylül ayında yapılacak slaj hasadından 50 bin ton, Ekim ayında yapılacak dane mısır hasadından yaklaşık 100 bin ton rekolte beklendiğini ifade etti. Tarla Şefi Şen, slajın tamamının işletmedeki hayvancılık birimlerinde tüketildiğini, yine dane mısırın bir kısmının hayvancılıkta değerlendirildiğini kalan kısmının ise ihale yolu ile piyasaya satıldığını söyledi. İkinci ürün mısırın gerek kurum gerekse ülke ekonomisine katkı sunduğunu ve önemli olduğunun altını çizen Ceylanpınar Tarım İşletmesi Gümüşsu Nustel Tarla Şefi İrem Tuğba Şen, dane mısırın biçildikten sonra işletmenin belli yerlerindeki 8 adet mısır kurutma tesisinde nem oranının yüzde 13'e düşürülmesinin ardından depolandığını, söz konusu mısır kurutma tesislerinin günlük kurutma kapasitesinin 5 bin 800 ton olduğunu ifade etti. Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan ikinci ürün mısır ekiminde 2 vardiya halinde toplam 100 personel görev alıyor.