22 Kasım 2018, 00:43
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Ceylanpınar'da 2 Terörist Teslim Oldu

Ceylanpınar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü YPG/PKK mensubu 2 kişi, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK mensubu 2 kişi, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki terör örgütüne ait barınma merkezinden kaçtığı belirlenen 2 teröristin, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA PKK,Şanlıurfa,Ceylanpınar
22 Kasım 2018 Perşembe 00:43



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