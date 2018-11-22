Ceylanpınar'da 2 Terörist Teslim Oldu

Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK
mensubu 2 kişi, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Suriye
'nin Rasulayn ilçesindeki terör örgütüne ait barınma merkezinden kaçtığı belirlenen 2 teröristin, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
PKK,Şanlıurfa,Ceylanpınar
22 Kasım 2018 Perşembe 00:43